Ο λόγος που λευκή καθηγήτρια πανεπιστημίου παρίστανε για χρόνια την… αφροαμερικανή

Μια λευκή καθηγήτρια αφροαμερικανικής ιστορίας απολογήθηκε προσφάτως επειδή για κάποια χρόνια παρίστανε γυναίκα της μαύρης φυλής.

Η Jessica Krug είναι ακαδημαϊκός, ιστορικός και ακτιβίστρια, διδάσκοντας αφροαμερικανική ιστορία στο George Washington University.

Και είναι λευκή από το Κάνσας. Γιατί τότε για κάποια χρόνια υποδυόταν τη μαύρη; Για οικονομική βοήθεια.

Όπως εξομολογείται η ίδια, λάμβανε χρηματικά βοηθήματα από μια σειρά πολιτιστικούς φορείς για Αφροαμερικανούς, ώστε να καταφέρει να εκδώσει το βιβλίο που έγραφε για το δουλεμπόριο του Ατλαντικού.

Μόνο που τελικά συνειδητοποίησε πως η σεβαστή ακαδημαϊκή της καριέρα είχε τις ρίζες της σε «ένα τοξικό χώμα από ψέματα».

Jessica Krug with her brand new book Fugitive Modernities at the Duke booth. Buy a copy for just $20. #AHA19 pic.twitter.com/Mm6tDI2Hj7

— Duke University Press (@DukePress) January 4, 2019