Κίνα: «Οι ΗΠΑ μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να κλείσουμε το προξενείο μας στο Χιούστον»

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι έδωσαν εντολή για το κλείσιμο του προξενείου της Κίνας στο Χιούστον, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μόργκαν Όρταγκους.

«Δώσαμε εντολή για το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο Χιούστον, προκειμένου να προστατεύσουμε την αμερικανική πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα Αμερικανών», επισημαίνει η Όρταγκους σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Η Σύμβαση της Βιέννης αναφέρει ότι οι διπλωμάτες οφείλουν να "σέβονται τους νόμους και τους κανόνες της χώρας που τους φιλοξενεί και οφείλουν να μην αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις αυτού του κράτους"», υπογράμμισε η Ορτάγκους, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες όσον αφορά τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για το κλείσιμο του κινεζικού προξενείου στο Χιούστον.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στις δύο δυνάμεις σε πολλά μέτωπα: αμφιλεγόμενος νόμος περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ, κατηγορίες για κατασκοπεία, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως στην περιοχή Σιντζιάνγκ, στη βορειοδυτική Κίνα.

«Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν τις παραβιάσεις της εθνικής τους κυριαρχίας και τον εκφοβισμό του λαού τους από την Κίνα, όπως δεν έχουμε ανεχθεί τις άδικες εμπορικές πρακτικές, την κλοπή αμερικανικών θέσεων εργασίας και άλλες κατάφωρες συμπεριφορές. Ο πρόεδρος Τραμπ εμμένει στο θέμα της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας στις σινοαμερικανικές σχέσεις», σημειώνει επίσης η εκπρόσωπος σε δήλωσή της που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα σήμερα η Κίνα ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε από τις ΗΠΑ να κλείσει το προξενείο της στο Χιούστον, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή «πρόκληση και μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση», και απείλησε με αντίποινα αν οι ΗΠΑ δεν ανακαλέσουν την απόφασή τους.

«Πρόκειται για μια πολιτική πρόκληση στην οποία προβαίνουν μονομερώς οι ΗΠΑ, κάτι το οποίο παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο», δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Ουενμπίν.

«Η Κίνα καταδικάζει απερίφραστα τη σκανδαλώδη και αναιτιολόγητη αυτή ενέργεια», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, απειλώντας την Ουάσινγκτον με «αντίποινα».

Μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσωπο που έχει άμεση γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εντολή για το κλείσιμο του προξενείου των ΗΠΑ στην Ουχάν σε απάντηση στην αμερικανική ενέργεια.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει την υπόθεση μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επίσης ούτε η αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του διεθνούς πρακτορείου να σχολιάσει την υπόθεση.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών είχε διευκρινίσει νωρίτερα ότι το προξενείο στο Χιούστον λειτουργούσε κανονικά, μετά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν χθες το βράδυ στο Χιούστον ότι καίγονταν έγγραφα σε αυλή του προξενείου.

Η αστυνομία του Χιούστον ανακοίνωσε σε μήνυμά της στο Twitter ότι παρατηρήθηκε καπνός στο προξενείο αλλά οι δυνάμεις της τάξης δεν έλαβαν άδεια για να μπουν μέσα στο συγκρότημα του προξενείου.

Η Κίνα έχει πέντε προξενεία στις ΗΠΑ.

WATCH: Video shows documents being burned at China's Consulate in Houston amid reports the diplomatic mission is being "evicted" pic.twitter.com/jTb6YfuniX

— BNO News (@BNONews) July 22, 2020