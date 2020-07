Εννέα οι νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη ζούγκλα της Κολομβίας

Τα πτώματα εννέα από τους έντεκα στρατιωτικούς που αγνοούνται από χθες, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου UH-60 Black Hawk, εντόπισε ο στρατός της Κολομβίας.

Το ελικόπτερο έπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον αποστατών της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC).

Στο ελικόπτερο επέβαιναν 17 στρατιωτικοί όταν συνετρίβη σε διακλάδωση του ποταμού Ινίριδα, στο όριο των περιφερειών Γκουαβιάρε και Βοπές.

Ο πρώτος απολογισμός που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το γενικό επιτελείο έκανε λόγο για 11 αγνοούμενους και έξι τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στην Μπογοτά.

«Δυστυχώς, βρήκαμε τα πτώματα των εννέα μελών του προσωπικού μας» ανέφερε εκπρόσωπος του επιτελείου, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε εξέφρασε την οδύνη του για αυτό το «δυστύχημα» μέσω Twitter και επιβεβαίωσε ότι έγινε κατά τη διάρκεια «επιχείρησης εναντίον των παράνομων».

Αργότερα, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων, ο Ντούκε μίλησε για πολύ «δύσκολη στιγμή», εξαίροντας «τον ηρωισμό των στρατιωτών και των αστυνομικών μας».

URGENTE!! Um helicóptero Sikorsky UH-60L Black Hawk, pertencente à Divisão de Aviação Aérea do Exército Colombiano, caiu em uma área rural do sudeste da Colômbia enquanto voava entre as cidades de San José del Guaviare e Mitu para combater dissedentes FARC, 9 militares morreram. pic.twitter.com/tKNFaEP19B

