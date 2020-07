«Λευκός καπνός» στη Σύνοδος Κορυφής – Οι «27» έφθασαν σε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης

Εγκρίθηκε πριν από λίγο η συμφωνία των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ιστορικό σχέδιο με σκοπό την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πλήγμα που δέχθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσαν ευρωπαϊκές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους ευρωπαίους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πολυετή προϋπολογισμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στις 6:31 το πρωί της Τρίτης.

«Deal!» έγραψε ο Βέλγος στα αγγλικά.

Η συμφωνία που κλείστηκε στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας δείχνει ότι οι 27 χώρες μέλη μπόρεσαν να σταθούν η μια δίπλα στην άλλη με πίστη στο κοινό τους μέλλον, έκρινε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Η συμφωνία αυτή στέλνει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη που αναλαμβάνει δράση», είπε ο Μισέλ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνόδου, στην πέμπτη της ημέρα.

Η συμφωνία που κλείστηκε «αφορά πολύ περισσότερα πράγματα από τα χρήματα. Αφορά τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, τις θέσεις εργασίας τους, την υγεία τους και την ευημερία τους. Πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα θεωρηθεί κομβική στιγμή στο ταξίδι της Ευρώπης, αλλά και ότι θα μας εκτοξεύσει στο μέλλον».

Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ κατέληξαν νωρίτερα σε συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του κορονοϊού, έπειτα από σκληρή μάχη ανάμεσα στις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά από τη μια και τη Γαλλία και τη Γερμανία από την άλλη. Το σχέδιο, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσού που θα αντληθεί με την έκδοση — για πρώτη φορά — κοινού ευρωπαϊκού χρέους, θα εγγραφεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), συνολικού ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ.

Για μια «ιστορική ημέρα» για την Ευρώπη μίλησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αντικείμενο σκληρής, παρατεταμένης μάχης ανάμεσα στις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά από τη μια και τη Γαλλία και τη Γερμανία από την άλλη, το σχέδιο ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσού που θα αντληθεί με την έκδοση — για πρώτη φορά — κοινού ευρωπαϊκού χρέους, θα εγγραφεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ είχε ανακοινώσει την επανέναρξη της ολομέλειας αφού είχε προηγηθεί διακοπή προκειμένου να υπάρξει «ένας περιορισμένος αριθμός τεχνικών προσαρμογών» επί τη βάσει της τελευταίας πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για επιχορηγήσεις ύψους 390 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 360 δισ. ευρώ.

#EUCO plenary session has ended now

Next on is press conference of @eucopresident and @vonderleyen on #MFF and Recovery Fund deal

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 21, 2020