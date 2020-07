Συγκινητικές στιγμές στο Μπέργκαμο: Δεν υπάρχουν πλέον ασθενείς στη ΜΕΘ με κορονοϊό

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην είδηση ότι από σήμερα, στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Μπέργκαμο δεν υπάρχουν ασθενείς με κορονοϊό.

Πρόκειται για την πόλη σύμβολο των υπεράνθρωπων προσπαθειών γιατρών και νοσοκόμων, κατά του θανατηφόρου ιού, αλλά και για την περιοχή της Ιταλίας που επλήγη με τον πιο βίαιο τρόπο από την ασθένεια αυτή.

Είναι η πρώτη φορά, μετά από 137 ημέρες, που στην μονάδα εντατικής του νοσοκομείου της, δεν υπάρχουν ασθενείς με covid 19. Τον Μάρτιο, στην εντατική αυτή, έδιναν μάχη για την ζωή, πάνω από εκατό άνθρωποι.

Σε δωμάτια του νοσοκομείου υπάρχουν ακόμη λίγοι ασθενείς που έχουν γίνει αρνητικοί, όμως, στον ιό και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο πολύ σύντομα.

After 137 days the intensive care unit at the Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo is finally Covid free!#Bergamo #Molamia #GoAtalantaGo 🙏💙🖤 pic.twitter.com/MQuWkHlSxc

