Πωλείται πόλη αφιερωμένη στην Άγρια Δύση στην τιμή των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Μια πόλη της Νέας Ζηλανδίας που χτίστηκε το 2006 ως αφιέρωμα στην Άγρια Δύση των ΗΠΑ πωλείται στην τιμή των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τα 10 κτίρια και μια επιχείρηση μελιού Manuka.

Το Mellonsfolly Ranch χτίστηκε σε έκταση 900 στρεμμάτων στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας το 2006 από τον John Bedogni και τα 10 θεματικά κτίρια σχεδιάστηκαν για να μοιάζουν με μια πόλη στη μεθόριο του 1860, στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ.

Η πόλη, που διατίθεται προς πώληση από την εταιρεία ακινήτων Sotheby's International Realty, περιλαμβάνει ένα σαλούν, δικαστήριο, γραφείο σερίφη, αίθουσα μπιλιάρδου και τρεις κατοικίες.

Το Mellonsfolly Ranch, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων χρησιμοποιείται σήμερα ως boutique ξενοδοχείο και η τιμή για μία διανυκτέρευση ξεκινά από 5.000 δολάρια.

Ο Μπεν Χάουαν της Sotheby's δήλωσε στο CNBC ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πιθανοί αγοραστές που βλέπουν «σημαντική δυναμική στην επιχείρηση Manuka Honey».

Το μέλι Manuka, μια ποικιλία που προέρχεται από τα τεϊόδεντρα (Leptospermum scoparium) της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Αυστραλίας, έχει τεράστια ζήτηση τα τελευταία χρόνια λόγω της μοναδικής γεύσης του και επειδή έχει πολλά οφέλη για την υγεία.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης της πόλης, Ρομπ Μπάρτλεϊ δήλωσε ότι από τις 600 κυψέλες του αγροκτήματος παρήχθησαν 15,5 τόνοι μελιού Manuka το 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές της πόλης είναι από τη Νέα Ζηλανδία, τον Χονγκ Κονγκ και τις ΗΠΑ.

