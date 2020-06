Ξεχασιάρης επιβάτης άφησε στο τρένο 3 κιλά χρυσού αξίας 170.000 ευρώ

Οι επιβάτες των τρένων ξεχνούν συχνά υπάρχοντά τους μέσα στα βαγόνια, όπως κινητά, ακουστικά ή πορτοφόλια, όμως κανείς δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον κύριο που άφησε πίσω του μια τσάντα με... τρία κιλά χρυσού!

Οι Αρχές της Ελβετίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της τσάντας, που ταξίδεψε τον περασμένο Οκτώβριο με τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σεντ Γκάλεν - Λουκέρνη, και άφησε σε ένα βαγόνι τον χρυσό, η αξία του οποίου φτάνει τα 170.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του έχει περιθώριο 5 χρόνια να διεκδικήσει τον χρυσό

$191,000 in gold bars left on a train in Switzerland https://t.co/YPcaCAAGgQ pic.twitter.com/7QGCU9Q4Vv

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) June 16, 2020