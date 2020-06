Πρώην επικεφαλής της Μ16: «Ο κορονοϊός ξεκίνησε από ατύχημα σε κινεζικό εργαστήριο»

Ένας πρώην επικεφαλής της M16 (σ.σ. η βρετανική μυστική υπηρεσία πληροφοριών) δήλωσε πως ο κορονοϊός προέκυψε από ένα ατύχημα σε εργαστήριο στην Κίνα.

O Ρίτσαρντ Ντίρλοβ δήλωσε σε εκπομπή του Telegraph πως έχει δει μία σημαντική επιστημονική έκθεση, η οποία υποδηλώνει ότι ο κορονοϊός δεν προέκυψε φυσικά, αλλά ήταν κατασκευασμένος από Κινέζους επιστήμονες.

«Νομίζω ότι ξεκίνησε ως ατύχημα», είπε ο πρώην επικεφαλής της M16 και θέτει το ζήτημα αν η Κίνα παραδεχθεί ποτέ την ευθύνη, τότε θα πρέπει να πληρώσει αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντίρλοβ η επιστημονική έκθεση που ανατρέπει τα δεδομένα, δημοσιεύθηκε από μία ομάδα που συμμετείχαν Νορβηγοί και Βρετανοί και εξηγούν πως ο ιός συνδέεται με τα ανθρώπινα κύτταρα.

🔴 EXCLUSIVE: A former head of MI6 has said he believes the coronavirus pandemic “started as an accident” when the disease escaped from a laboratory in China https://t.co/YmbjTU4okZ

— The Telegraph (@Telegraph) June 4, 2020