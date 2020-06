Φύλακας σχολείου στην Κίνα έβγαλε μαχαίρι και σκόρπισε τον τρόμο

Τουλάχιστον σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εργαζόμενοι και μαθητές, σε δημοτικό σχολείο στην Κίνα, όταν ένας μέλος του προσωπικού φύλαξης εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης αναγνωρίστηκε και είναι ένας από τους φύλακες του σχολείου, ο οποίος συνελήφθη.

Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο της αυτόνομης περιοχής Guangxi Zhuang, στα νότια της χώρας.

Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στην παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2

