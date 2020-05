Βρετανία: Η παραβίαση του lockdown από τον Κάμινγκς φέρνει την πρώτη παραίτηση

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο Βρετανός υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Σκωτίας Ντάγκλας Ρος, διαφωνώντας με τις δικαιολογίες που προέβαλε ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο στενότερος σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ο οποίος κατηγορείται ότι παραβίασε τα μέτρα του lockdown.

«Υπάρχουν σημεία στις εξηγήσεις που έδωσε με τα οποία έχω προβλήματα», εξήγησε μέσω του Twitter ο υφυπουργός την επομένη της συνέντευξης που έδωσε ο Κάμινγκς για να εξηγήσει τη θέση του.

«Κάτοικοι της περιφέρειάς μου δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν οικείους τους, οικογένειες δεν μπόρεσαν να πενθήσουν μαζί, άνθρωποι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν ασθενείς συγγενείς τους επειδή ακολούθησαν τις συστάσεις της κυβέρνησης», εξήγησε σε επιστολή του ο Ρος.

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ

