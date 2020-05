Τραγωδία στο Ιράν, δεκαεννέα οι νεκροί ναύτες στη διάρκεια άσκησης

Τους δεκαεννέα φτάνουν οι νεκροί ναύτες στο Ιράν και τους δεκαπέντε οι τραυματίες, έπειτα από πλήγμα σε βάρος πολεμικού πλοίου υποστήριξης και επιμελητείας από φίλια πυρά, στη διάρκεια άσκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, που αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ, τα θύματα είναι δεκαεννέα,

Προηγούμενος απολογισμός από την κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για έναν νεκρό.

#Photo

New images of #Konarak vessel on fire and as response teams were approaching it after it was hit with friendly fire.

19 sailors died in the incident while 15 others have been injured. The Navy says the damaged ship has been towed to shore.#Iran #navy pic.twitter.com/PWW9caUud0

— MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) May 11, 2020