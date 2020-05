Τραγικό λάθος σε στρατιωτική άσκηση στο Ιράν, πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο

Τουλάχιστον ένας ναύτης έχασε τη ζωή του στο Ιράν και πολλοί τραυματίστηκαν όταν πολεμικό πλοίο «χτυπήθηκε από πύραυλο» λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στον Κόλπο του Ομάν.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, επικαλούμενο πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «το πλοίο Konarak χτυπήθηκε από πύραυλο χθες (Κυριακή) κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στα ύδατα του Μπαντάρ-ι-Τζασκ», νότια των ακτών του Ιράν.

Το σκάφος υποστήριξης και επιμελητείας χτυπήθηκε «αφού τοποθέτησε έναν στόχο στη θέση του» αλλά δεν φρόντισε κατόπιν να «πάρει επαρκή απόσταση από τον στόχο».

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Αλ Αραμπίγια, οι αρχικές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έως και 40 νεκρούς. Ωστόσο η κρατική τηλεόραση έδωσε απολογισμό ενός επιβεβαιωμένου θύματος.

Ο Κόλπος του Ομάν χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη θαλάσσια οδός, καθώς συνδέεται με το Στενό του Χουρμούζ — από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται διεθνώς —, που με τη σειρά του συνδέεται με τον Κόλπο.

An Iranian destroyer has accidentally attacked an Iranian warship during naval exercises in the Arabian #Gulf, killing at least one person and injuring dozens, reports #Iran's state TV. Earlier media reports put the death toll at up to 40.https://t.co/AIZcodSYD5

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 11, 2020