Τραμπ: Έχουμε 1 εκατ. κρούσματα γιατί κάνουμε πολλά τεστ

Πάνω από ένα εκατομμύριο κρούσματα του κορονοϊού έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ και αυτό επειδή κάνουν πολλά τεστ, όπως εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια του Τραμπ στο Twitter έγιναν μετά τις προειδοποιήσεις υγειονομικών αξιωματούχων ότι οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και υλικά έχουν περιορίσει τις ικανότητες διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ.

«Ο μόνος λόγος που οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει ένα εκατομμύριο κρούσματα του κορονοϊού είναι ότι διεξάγουμε τεστ τόοοοσο πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Οι άλλες χώρες είναι πολύ πίσω στο θέμα των τεστ και γι’΄αυτό εμφανίζουν λιγότερα κρούσματα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με απολογισμό του Reuters, στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα COVID-19, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο επιβεβαιωμένα ως χθες Τρίτη (28.04) και 58.000 θανάτους.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020