Οικογενειακό δείπνο ξεκλήρισε οικογένεια λόγω κορονοϊού

Ανείπωτη τραγωδία για μια οικογένεια στο Νιου Τζέρσι, η οποία ξεκληρίστηκε λόγω κορονοϊού, ενώ δυο ακόμη μέλη της παραμένουν διασωληνωμένα στο νοσοκομείο.

Η Μπρίτζετ Φούσκο Μπέτλοου (Bridget Fusco Betlow), το πέμπτο παιδί της οικογένειας, δήλωσε στην εφημερίδα New York Post την Πέμπτη (19/03) πόσο συγκλονισμένη είναι με αυτό που έχει συμβεί.

«Δεν μπορώ καν καταλάβω τι να νιώθω», δήλωσε η 52χρονη σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη. Και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου, ο αδελφός και η αδελφή μου έχουν φύγει και δεν έχουμε απαντήσεις για το πώς έγινε αυτό».

Η Μπρίτζετ είναι ένα από τα 11 παιδιά της οικογένειας και μίλησε στο Μέσο λίγες μόνο ώρες πριν από το θάνατο του Βίνσεντ Φούσκο Μπέτλοου, ο οποίος αποτέλεσε το τέταρτο μέλος της οικογένειας που σκότωσε ο ιός.

Η αδερφή της, Ελίζαμπεθ, μίλησε στο CNN και τόνισε πως η οικογένειά της εξακολουθεί να περιμένει αποτελέσματα του τεστ στο οποίο υποβλήθηκε μια από τις αδελφές της που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι γιατροί δεν γνωρίζουν αν είναι θετική και πώς να αντιμετωπίσουν ένα άτομο που δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου», σημείωσε.

