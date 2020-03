Πέθανε ο 17χρονος σκύλος που είχε βρεθεί «ελαφρά θετικός» στον κορονοϊό στο Χονγκ Κονγκ

Ο πρώτος σκύλος που είχε βρεθεί «ελαφρά θετικός» στον κορονοϊό στο Χονγκ Κονγκ πέθανε παρότι είχε δείξει να αναρρώνει, όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Το 17χρονο Πομεράνιαν πέθανε τη Δευτέρα κι ενώ είχε επιστρέψει σπίτι στον κηδεμόνα του, έπειτα από καραντίνα στην οποία είχε μπει με κυβερνητική εντολή και μία εξέταση για τον ιό που βγήκε αρνητική, όπως αναφέρει η New York Post επικαλούμενη τη South China Morning Post.

Ο σκύλος ανήκε σε μια 60χρονη, η οποία επίσης ανάρρωνε από τον κορονοϊό και είχε αρνηθεί να επιτρέψει στο υπουργείο Γεωργίας της χώρας να εξετάσει τον σκύλο της.

First dog found with coronavirus has died, Hong Kong authorities say https://t.co/MumuqWaZv3

— SCMP News (@SCMPNews) March 17, 2020