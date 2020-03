Κρούσμα κορονοϊού στο CNN των Φιλιππίνων, διακόπτει για 24 ώρες το πρόγραμμά του

Για τουλάχιστον 24 ώρες διακόπτει από σήμερα το πρόγραμμά του το παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου CNN στις Φιλιππίνες, μετά τον εντοπισμό κρούσματος του κορονοϊού στο κτίριο όπου βρίσκεται η έδρα του.

Αντί για την κανονική ροή των εκπομπών του παραρτήματος του αμερικανικού CNN στην ασιατική χώρα, στην οθόνη προβάλλεται απλώς το κόκκινο λογότυπό του, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

«Το CNN των Φιλιππίνων θα σταματήσει προσωρινά να εκπέμπει σήμερα, μετά την καταγραφή κρούσματος του COVID-19 στο κτίριο όπου βρίσκεται η εταιρεία», στη Μανίλα, αναφέρει.

CNN Philippines temporarily goes off air after an employee within the building tests positive for COVID-19.

We continue to deliver #NewsYouCanTrust through our website, Facebook, Twitter, and Instagram pages, as well as our Viber community https://t.co/uAy4Xpfx3d pic.twitter.com/P4vBnODboC

— CNN Philippines (@cnnphilippines) March 18, 2020