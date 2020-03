Εκτέλεση 43χρονου για συνέργεια σε φόνο αστυνομικών- Η επιστολή του γιου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Στην εκτέλεση ενός 43χρονου, καταδικασμένου για συνέργεια στον φόνο τριών αστυνομικών, προχώρησαν οι αρχές της Αλαμπάμα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Nathaniel Woods είχε καταδικαστεί για συνέργεια στη δολοφονία τριών αστυνομικών, το 2004, και του είχε επιβληθεί η θανατική ποινή.

Εκτελέστηκε με ένεση και κηρύχθηκε νεκρός στις 9 το βράδυ στη φυλακή Holman Correctional Facility στην Αλαμπάμα.

O Woods και ο φίλος του Kerry Spencer είχαν κριθεί ένοχοι για τον φόνο των τριών αστυνομικών Carlos Owen, Harley Chisholm και Charles Bennett.

Το πρωί της 17ης Ιουλίου 2004, οι Woods και Spencer καβγάδισαν με τον Owen και έναν άλλο αστυνομικό, τον Michael Collins, και τους απείλησαν.

Αργότερα την ίδια μέρα, οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα του Woods μαζί με τους τους Chisholm και Bennett, για να του επιδώσουν ένταλμα σύλληψης για εμπόριο ναρκωτικών, όπου έγιναν δεκτοί με βροχή πυροβολισμών. Οι τρεις σκοτώθηκαν και ο Collins τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ο Spencer ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ αλλά ο Woods καταδικάστηκε ως συνεργός των δολοφόνων.

Τον Δεκέμβριο του 2005 οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν για φόνο και απόπειρα φόνου και καταδικάστηκαν εις θάνατον. Ο Spencer περιμένει την εκτέλεσή του.

«Παρότι ο Woods δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε, δεν ήταν ένας αθώος κομπάρσος» έγραψε ο γενικός εισαγγελέας της Αλαμπάμα Στιβ Μάρσαλ.

Η υπόθεση τράβηξε την προσοχή και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ, γιου του αγωνιστή των πολιτικών δικαιωμάτων, ο οποίος έγραψε επιστολή στην κυβερνήτη της Αλαμπάμα Kay Ivey, ζητώντας της να παρέμβει.

«Η εκτέλεση αυτού του Αφροαμερικανού, την υπόθεση του οποίου φαίνεται έντονα να μην διαχειρίστηκαν καλά οι δικαστικές αρχές, μπορεί να προκαλέσει μια μη αναστρέψιμη αδικία» έγραψε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ στην επιστολή, που δημοσίευσε στο Twitter.

In the case of Nathaniel Woods, the actions of the U.S. Supreme Court and the Governor of the State of Alabama are reprehensible, and have potentially contributed to an irreversible injustice. It makes a mockery of justice and constitutional guarantees to a fair trial.

Σύμφωνα με το Reuters, το γραφείο της κυβερνήτη δεν έκανε κανένα σχόλιο.

WE NEED YOUR HELP. Nate Woods is about to be executed in Alabama. This is an injustice, and we need to make sure the public is aware. Please retweet, tag @GovernorKayIvey, and use the hashtag #SaveNate. This is my letter to the Governor after she denied my phone call. pic.twitter.com/JNUIMhxV4O

— Martin Luther King III (@OfficialMLK3) March 3, 2020