Έκλεψε νεκροφόρα έξω από εκκλησία και βρήκε μέσα ένα... πτώμα

Ένας κλέφτης στην Καλιφόρνια βρέθηκε να έχει για συνεπιβάτη του ένα… πτώμα μέσα στο αυτοκίνητο που άρπαξε έξω από μια εκκλησία στο Λος Άντζελες.

Ο οδηγός της νεκροφόρας την άφησε έξω από την εκκλησία, με αναμμένη τη μηχανή, προκειμένου να μεταφέρει στο εσωτερικό της ένα άλλο πτώμα. Το πρώτο βρισκόταν ακόμη μέσα στο όχημα όταν ο δράστης το έκλεψε, προφανώς χωρίς να αντιληφθεί ότι ο «επιβάτης» ήταν νεκρός.

Την Τετάρτη, το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες κάλεσε μέσω του Twitter τον ύποπτο να επιστρέψει το πτώμα.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020