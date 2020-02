«Ο Μπέρνι Σάντερς θα καταστρέψει την αμερικανική οικονομία»

Ο πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Λόιντ Μπλανκφέιν και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν δήλωσαν ότι ο υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών Μπέρνι Σάντερς θα καταστρέψει την αμερικανική οικονομία, στην περίπτωση που εκλεγεί στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Μπλανκφέιν ήταν πρόεδρος της τράπεζας Goldman Sachs στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης έκανε μία επικριτική ανάρτηση στο Twitter για τον Μπέρνι Σάντερς, καθώς ο Αμερικανός γερουσιαστής από το Βερμόντ κατέλαβε την πρώτη θέση στον προκριματικό κύκλου του Νιου Χάμσαϊρ, το βράδυ της Τρίτης, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

«Ο Σάντερς είναι τόσο πολωτικός, όσο ο Τραμπ και θα καταστρέψει την οικονομία μας, ενώ δεν νοιάζεται για τον στρατό μας» έγραψε ο Μπλανκφέιν, παρατηρώντας ότι η Ρωσία θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Σάντερς.

If Dems go on to nominate Sanders, the Russians will have to reconsider who to work for to best screw up the US. Sanders is just as polarizing as Trump AND he’ll ruin our economy and doesn’t care about our military. If I’m Russian, I go with Sanders this time around.

