Πανικός στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον δώδεκα νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Συναγερμός σήμανε στην επαρχία Νάνκον Ρατσάσιμα στην Ταϊλάνδη, όταν στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί σε εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα bangkokpost.com, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε στο στρατόπεδο τον διοικητή του κι άλλους δύο στρατιώτες, απ’ όπου κι έφυγε με προορισμό στο εμπορικό κέντρο, όπου «ξέσπασε» σε πολίτες.

Μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων είναι ο διοικητής κι ένας στρατιώτης, ενώ δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για τους τραυματίες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο δράστης είχε κάνει live στο Facebook ποζάροντας με ένα τουφέκι, με το τελευταίο του μήνυμα να είναι το εξής: «Τόσο κουρασμένος».

Αστυνομία και στρατός έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Δείτε βίντεο από την στιγμή των πυροβολισμών:

There’s a shooting incident at a mall in Korat. The gunman fired shots in a canteen, hitting a propane tank causing an explosion and fire. https://t.co/dhIYL1JMVE

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020