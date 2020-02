Συναγερμός στην Ιερουσαλήμ από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς και τραυμάτισε 14 – Φόβοι για τρομοκρατική επίθεση

Οδηγός αυτοκινήτου το έριξε πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη τραυματίζοντας 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς στους οποίους είχε δοθεί άδεια εξόδου πριν ορκιστούν, κι η ισραηλινή αστυνομία διενεργεί έρευνα για «τρομοκρατική» ενέργεια, για πιθανή επίθεση Παλαιστινίου.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, ο οδηγός διέφυγε αφού έριξε το αυτοκίνητο πάνω στους πεζούς στην Οδό Δαυίδ Ρεμέζ, κοντά σε αραβικές συνοικίες της ανατολικής Ιερουσαλήμ. Στον δρόμο αυτό λειτουργούν ένα θέατρο, εστιατόρια και μπαρ που μένουν ανοιχτά ως αργά το βράδυ.

Το κέντρο άμεσης βοήθειας MDA ανέφερε ότι ασθενοφόρο διακόμισε έναν τραυματία σε σοβαρή κατάσταση κι έναν ακόμη, η ζωή του οποίου δεν απειλείται, σε νοσοκομείο. Και οι δύο είναι 20 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι «διενεργείται έρευνα για τρομοκρατική επίθεση» μετά το συμβάν, που σημειώθηκε στις 01:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Breaking: At least 12 injured, including one critically, after a car rammed into pedestrians near Jerusalem’s Central Bus Station. The driver fled the scene. pic.twitter.com/gnKGmRzf71

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 6, 2020