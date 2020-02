Κοροναϊός: Μαμά σε καραντίνα συναντά την 9χρονη κόρη της και την «αγκαλιάζει»

Αμέτρητα είναι τα οικογενειακά δράματα λόγω του κοροναϊού,που μετρά ήδη 490 νεκρούς και 24.324 κρούσματα ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Συγκλονίζει το βίντεο που εκτυλίχθηκε στην Κίνα μεταξύ μιας μητέρας και της κόρης της.

Μια μητέρα, που βρίσκεται σε καραντίνα, καθώς εργάζεται στη μονάδα μολυσματικών ασθενειών της κομητείας Fugou στην επαρχία Χέναν της Κίνας, δίνει στην 9χρονη κόρη της μια «αγκαλιά» από μακριά όταν τη συναντά ξανά.

Κλαίγοντας, η 9χρονη δηλώνει στη μαμά της ότι τής λείπει πολύ και θέλει να την αγκαλιάσει. «Η μαμά θα επιστρέψει όταν έχουμε έχουμε νικήσει τον ιό… άκουσε το μπαμπά σου στο σπίτι. Να είσαι καλό κορίτσι» ήταν η απάντηση της μητέρας.

«Μόλις νικήσω αυτή τη μάχη υπόσχομαι ότι θα περάσω πολύ καιρό μαζί σου στο σπίτι» διαβεβαιώνει το παιδί της η γυναίκα που έχει ξεσπάσει σε δάκρυα.

Δείτε το βίντεο:

Mother working in the infectious diseases unit at Fugou County People’s Hospital in China’s #Henan Province gives her sobbing 9yo daughter an emotional ‘air hug’ from the quarantined zone#coronavirus pic.twitter.com/kDj1vTLBbF

— RT (@RT_com) February 5, 2020