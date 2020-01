Κόμπι Μπράιαντ: Εντυπωσιακό πορτραίτο από κύβους του Ρούμπικ

Λίγες μέρες μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ, που έκοψε το νήμα της ζωής του ίδιου, της 13χρονης κόρης του και άλλων επτά ατόμων και οι θαυμαστές του δεν σταματούν να βρίσκουν τρόπους να τον τιμούν.

Αυτή τη φορά ένας από αυτούς έφτιαξε ένα πορτραίτο του θρύλου του NBA φτιαγμένο αποκλειστικά από κύβους του Ρούμπικ, μια κατασκευή πραγματικά εντυπωσιακή.

He made a portrait of Kobe Bryant with Rubik's Cubes ????

(via @brundagemagic) pic.twitter.com/qzH4MM0O5B

— SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2020