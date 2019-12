Έπεσε από τον 10ο όροφο και επέζησε χάρη στις μπότες του

Ένας άνδρας στη Σιβηρία έπεσε με το κεφάλι από ύψος 9 ορόφων από τον αεραγωγό και επέζησε χάρη στις μπότες από τσόχα που είχε ρίξει νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το RT, τα παραδοσιακά ρωσικά υποδήματα που ονομάζονται valenki, αποδείχθηκαν σωτήρια για τον άνδρα και τον έκαναν θέμα στα ΜΜΕ της χώρας.

Οι ένοικοι ενός συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη Yakutsk, που βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου, ξύπνησαν στο μέσο της νύχτας της Κυριακής από δυνατές κραυγές για βοήθεια.

Περιέργως, ο θόρυβος προερχόταν από το πίσω μέρος ενός τοίχου στο ισόγειο. Οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο άνοιξαν τον τοίχο με δισκοπρίονα και σφυριά, ανακαλύπτοντας έναν άνδρα που κρεμόταν ανάποδα μέσα στον αγωγό του εξαερισμού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το βίντεο της παράξενης διάσωσης κυκλοφόρησε στα social media.

Resident of #Yakutsk, #Russia, fell into the ventilation shaft trying to get his boots. The man was rescued by #EMERCOM pic.twitter.com/pAJ6sEJdu4

— RT (@RT_com) 8 Δεκεμβρίου 2019