Βραζιλία: Ένοπλος κρατάει 5 ομήρους σε μπαρ

Ένοπλος άνδρας κρατάει 5 ανθρώπους ομήρους σε μπαρ του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία υπό την απειλή μαχαιριού.

Όπως αναφέρει το time24.news, η κατάσταση ομηρίας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής. Αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο την απελευθέρωση των ομήρων.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες.

⚡ AGORA: Homem faz cinco pessoas reféns em um bar na Lapa, no Centro do Rio. https://t.co/TAGrGt9EsL

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αρχικά κρατούσε 6 ομήρους, αλλά ένα άτομο αφέθηκε ελεύθερο.

A @PMERJ está atuando em uma ocorrência com reféns num estabelecimento comercial na Rua do Resende, no Centro do Rio, na tarde desta sexta. O #5BPM realiza um cerco no local e o #BOPE assumiu a negociação com o tomador de refém.

Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/slpztd8ogx

— PMERJ (@PMERJ) 29 Νοεμβρίου 2019