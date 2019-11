Πυροβολισμοί στο Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί – Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν σε σπίτι στο Σαν Ντιέγκο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 5 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά.

Οι αρχικές εκτιμήσεις λένε πως ο δράστης βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.

Δεν αποκλείεται να ήταν μέλος της οικογένειας που καυγάδισε με τους υπόλοιπους, να τράβηξε όπλο και να τους εκτέλεσε καθώς συγγενής που μένει δίπλα στην οικογένεια κάλεσε την αστυνομία, αφού όπως είπε άκουσε έντονο διαπληκτισμό και στην συνέχεια πυροβολισμούς.

Horrific family tragedy in Paradise Hills. One woman, a man, and three children, all boys under the age of 10 are shot dead. One 11-year-old boy is still in surgery at a local hospital. San Diego Police are investigating. @nbcsandiego #paradisehills pic.twitter.com/L6JUCJC7Ch

— Danica McAdam (@DanicaTVNews) 16 Νοεμβρίου 2019