Άγριο έγκλημα στη Ρωσία: Ζητούσε από την ερωμένη του να τον αποκαλεί «επιβήτορα»

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες για το άγριο έγκλημα στη Ρωσία. Ο ιστορικός εκτέλεσε την ερωμένη του, έκοψε το άψυχο κορμί της σε κομμάτια, τα έβαλε σε σακούλες και τα πέταξε σε ποταμό.

O 63χρονος Όλεγκ Σοκολόφ ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 24χρονη πρώην φοιτήτρια και ερωμένη του γιατί όπως υποστήριξε ζήλευε τα παιδιά του.

Ο Όλεγκ Σοκολόφ ισχυρίστηκε κλαίγοντας ότι η αγαπημένη του, από «ιδανική γυναίκα» μεταμορφώθηκε σε «τέρας» βγαλμένο από κάποιο τρομακτικό παραμύθι εξαιτίας της ζήλιας που αισθανόταν για τα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια άγριου καυγά που είχαν, επιχειρώντας να παρουσιάσει την πράξη του ως μια μορφή αυτοάμυνας.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, μετά τη δολοφονία της ερωμένης του ο Σοκολόφ διαμέλισε το πτώμα της και προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα κομμένα μέλη πετώντας τα στον ποταμό Μόικα.

Τη δεύτερη φορά που επέστρεψε στο ποτάμι με τα κομμένα χέρια της γυναίκας στο σακίδιο του, έπεσε ο ίδιος κατά λάθος στο νερό. Οι αστυνομικοί που τον ανέσυραν άνοιξαν την τσάντα του και έτσι αποκαλύφθηκε το φρικτό του έγκλημα.

Ο ιστορικός λύγισε όταν στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που τον δείχνει να πετάει τα κομμάτια της πρώην αγαπημένης του στο ποτάμι με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον καθηγητή αναφέρουν ότι δεν ήταν ικανός για τέτοιο έγκλημα... παρά μόνο αν τυφλωνόταν από πάθος.

Here she is - obviously a bright woman, dedicated to the study of history. Perhaps someone could try to learn something more about her, so we can start remembering Anastasia Yeshchenko and who she was and what she brought to people's lives. pic.twitter.com/WDuxObWKFg

— Hallie Rubenhold (@HallieRubenhold) November 10, 2019