Σχολείο απέλυσε δασκάλα επειδή ήταν ομοφυλόφιλη και... αμαρτωλή

Ένα ιδιωτικό Χριστιανικό σχολείο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών απέλυσε μία δασκάλα, επειδή ήταν ομοφυλόφιλη και... αμαρτωλή!

Η 37χρονη Μόνικα Τόρο Λισιάντρο στην καταγγελία της αναφέρει ότι το σχολείο της εξήγησε πως γονιός διαμαρτυρήθηκε για τη ζωή που κάνει, διατηρώντας σχέση με άλλη γυναίκα και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο από την απόλυση.

«Υπάρχουν ισχυρισμού ότι έχεις σχέση με μία γυναίκα, ότι πηγαίνεις σε παρελάσεις Pride και πως στη σχολή χορού που διατηρείς γίνονται ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες», λέει η δασκάλα για τα πρώτα λόγια που άκουσε από τους διευθυντές του σχολείου.

Στη συνέχεια o Guardian παρουσιάζει δηλώσεις της Λισιάντρο: «Έμοιαζε σαν να ήμουν βρόμικη. Τους είπα "ναι, είναι αλήθεια" και εκείνοι είπε: "δεν μπορείς να δουλεύεις εδώ". Μου μίλησαν για αμαρτία και για το πώς δεν θα επέτρεπαν ούτε σε έναν μοιχό να εργαστεί στο σχολείο. Μου είπαν ότι αν δεν επιδιδόμουν σε ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες θα μπορούσα να παραμείνω ως δασκάλα. Περίμενα να μου πουν από λεπτό σε λεπτό ότι θα πήγαινα στην κόλαση».

Florida teacher condemns ‘hypocrisy’ of school that fired her for being gay https://t.co/KmpbMnSiiE

— The Guardian (@guardian) November 3, 2019