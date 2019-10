Τρομακτικές εικόνες από το φλεγόμενο τρένο στο Πακιστάν, τουλάχιστον 62 οι νεκροί

Στους 62 ανεβάζει νεότερος απολογισμός τους νεκρούς από τη φωτιά που ξέσπασε σε τρένο στο Πακιστάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα που άλλες πηγές κάνουν λόγο για 46 θύματα.

Το απίστευτο δυστύχημα συνέβη όταν εξερράγη γκαζάκι, το οποίο οι επιβάτες χρησιμοποιούσαν για να ετοιμάσουν το πρωινό τους.

Η φωτιά, όπως μεταδίδει το Reuters, κατέστρεψε τρία από τα τέσσερα βαγόνια του τρένου, κοντά στην πόλη Rahim Yar Khan στην επαρχία Πουντζάμπ.

«Δύο εστίες εξερράγησαν. Οι επιβάτες μαγείρευαν, είχαν μαγειρικό λάδι το οποίο τροφοδότησε τη φωτιά» δήλωσε ο υπουργός Σιδηροδρόμων του Πακιστάν. Οι περισσότεροι επιβάτες σκοτώθηκαν πηδώντας έξω από το τρένο για να γλιτώσουν από τη φωτιά, πρόσθεσε.

TNV Now:

In an unfortunate incident today morning near Rahim Yar Khan, atleast 65 people lost their lives while many others severely injured and burned when the 'Tezgam Train' catches fire due to gas cylinder explosion#RahimYarKhan #tezgam #SheikhRasheed #train #Pakistan #death pic.twitter.com/AARw3pQl8T

— The News Vision (@TheNewsVision2) October 31, 2019