Τουλάχιστον 10 νεκροί από φωτιά σε τρένο στο Πακιστάν

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τρένο σήμερα στο Πακιστάν, όταν εξερράγη γκαζάκι που χρησιμοποιείτο για μαγείρεμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, μεταδίδουν ΜΜΕ επικαλούμενα κυβερνητικούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η φωτιά κατέστρεψε τρία από τα βαγόνια του συρμού κοντά στην πόλη Ραχίμ Γιαρ Χαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Πουντζάμπ.

«Έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 10 επιβατών, όμως υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Μπακίρ Χουσέιν, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στην περιοχή, στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι επιβάτες σκοτώθηκαν όταν πήδηξαν από το κινούμενο τρένο στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να σωθούν από τις φλόγες, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν, που είχε κατασκευαστεί την εποχή της αποικιοκρατίας, έχει περιέλθει σε κακή κατάσταση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων και συντήρησης.

Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Ιούλιο. Άλλοι τέσσερις σε νέο δυστύχημα τον Σεπτέμβριο.

Ten people reportedly killed and thirty others injured when fire engulfed three bogies of Tezgam Express due to a cylinder explosion at Liaquatpur in Rahim Yar Khan#ARYNews #RahimYarKhanhttps://t.co/K4lobOEvIi

— ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) 31 Οκτωβρίου 2019