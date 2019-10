Δίχρονη έπεσε νεκρή από αδέσποτη σφαίρα

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ όταν ένα 2χρονο κοριτσάκι έπεσε νεκρό από αδέσποτη σφαίρα.

Η μικρή άφησε την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά της μητέρας της, όταν ένας άγνωστος δράστης πυροβόλησε προς το σπίτι της οικογένειας. Η σφαίρα εξοστρακίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει το μόλις δύο χρονών κοριτσάκι στο κεφάλι. Το παιδί σκοτώθηκε ακαριαία.

Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία ενώ η μητέρα του άτυχου παιδιού τραυματίστηκε στον ώμο.

Μαζί την ώρα του μοιραίου περιστατικού ήταν και ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

This is 2-year-old Nicolette Rivera. Her mom described her as a star, as a bright light in everyone’s lives. She wanted to be an actress when she grew up. She was shot and killed yesterday afternoon. ⁦@NBCPhiladelphia⁩ pic.twitter.com/W193eluxhw

— Miguel Martinez-Valle (@MiguelMValle) 21 Οκτωβρίου 2019