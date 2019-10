«Συγνώμη, λάθος τράπεζα»: Έκαναν γυαλιά καρφιά υποκατάστημα και απολογήθηκαν

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ την Κυριακή, καταστρέφοντας τράπεζες και σταθμούς του μετρό.

Στόχος τους ήταν κυρίως οι κινεζικές τράπεζες. Ωστόσο, κάπου… μπερδεύτηκαν. Φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν την κατεστραμμένη πρόσοψη υποκαταστήματος Τράπεζας της… Ανατολικής Ασίας (BEA). Πρόκειται για μία ανεξάρτητη τράπεζα που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, γεγονός που οι διαδηλωτές αντιλήφθηκαν λίγο αργά.

Έτσι, ζήτησαν συγγνώμη... αλλά με τον δικό τους τρόπο.

«Λυπούμαστε, λάθος τράπεζα» έγραψαν με σπρέι στα σπασμένα τζάμια.

'Sorry. Wrong bank.' After vandalizing a branch of HK-based Bank of East Asia, #HK rioters left a message on its shattered glass wall. HK rioters have intentionally targeted mainland-related companies as unrest entered 20th week. #香港 pic.twitter.com/VBd0qE7wxP

— Global Times (@globaltimesnews) 20 Οκτωβρίου 2019