Σκηνές σαν από ταινία στο Ντάλας, μεγάλες καταστροφές από ανεμοστρόβιλο

Επτά άνθρωποι γλίτωσαν στο παρά πέντε από κτίριο που κατέρρευσε στο βόρειο Ντάλας, στις ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με το NBC News πολλοί τραυματίστηκαν από τα τζάμια που έσπασαν, μετά το σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου από την περιοχή.

Ο ανεμοστρόβιλος πέρασε από το Ντάλας το βράδυ της Κυριακής, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρ5ι στιγμής σοβαροί τραυματισμοί, όμως τουλάχιστον ένα κτίριο έχει καταρρεύσει και έχουν καταγραφεί τεράστιες ζημιές.

Ο ανεμοστρόβιλος ξεκίνησε από την περιοχή Love Field, όπου η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και οι δρόμοι γέμισαν συντρίμμια.

Στην περιοχή ζει και το ζεύγος Τζορτζ και Λώρα Μπους. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του είναι ασφαλείς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και προσεύχονται για τους γείτονές τους.

«Άκουγα τον άνεμο στα δέντρα, κρύφτηκα σε μία ντουλάπα στο υπνοδωμάτιο και μόλις μπήκα εκεί, ο άνεμος ξεκόλλησε την οροφή» όπως περιέγραψε η κάτοικος Τίνα Ντέβλιν. Η ίδια και η οικογένειά της απεγκλωβίστηκαν τελικά με ασφάλεια χάρη στην Πυροσβεστική. «Ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε ζωντανοί, δεν μπόρεσα ούτε να κλάψω, μόνο πανικοβλήθηκα».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα κτίριο έχει καταρρεύσει και επτά άνθρωποι πρόλαβαν να βγουν με ασφάλεια, ωστόσο η έρευνα για τυχόν παγιδευμένους στα συντρίμμια είναι σε εξέλιξη.

Υπάρχουν επίσης τραυματίες από σπασμένα γυαλιά. Σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε πολλά σχολεία και σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην περιοχή θα παραμείνουν κλειστές.