Έκρηξη στην Αυστρία, πληροφορίες για τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Αυστρία, όπου πριν λίγο σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Linz.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η έκρηξη σημειώθηκε σε μονάδα εναπόθεσης απορριμμάτων.

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες.

Η αυστριακή αστυνομία, όπως μεταδίδει το Reuters, κάνει λόγο για συνολικά πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Fire crews have rushed to the scene after an explosion at a garbage disposal facility near #Linz airport in #Austria - local media https://t.co/cjZOR4bwxJpic.twitter.com/5PcJl7YM7y

— RT (@RT_com) October 10, 2019