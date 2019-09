Bullying σε 5χρονη με την ανοχή «παιδαγωγών» σε κέντρο φροντίδας παιδιών στις ΗΠΑ

Για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο κατηγορείται ένας εργαζόμενος σε κέντρο φροντίδας παιδιών στο Οχάιο των ΗΠΑ επειδή δεν παρενέβη για να σταματήσει την κακομεταχείριση ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία στο Columbus, όπου συνέβη το περιστατικό, η 5χρονη φαίνεται να κρέμεται ανάποδα, από τους αστραγάλους της.

Οι δύο που συνελήφθησαν είναι ο 27χρονος Joshua Tennant και η 31χρονη Emma Dietrich, εργαζόμενοι στο Worthington Learning Center.

«Προστατεύουμε την ταυτότητα του κοριτσιού αλλά θέλουμε να δείξουμε τη σκληρότητα που έζησε το κορίτσι στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας» έγραψε η αστυνομία στο Twitter. «Οι παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες».

Οι Tennant και Dietrich συνελήφθησαν στις 10 Σεπτεμβρίου, όπως γράφει η New York Post, μετά την κυκλοφορία βίντεο που τους έδειχνε να στέκονται αμέτοχοι ενώ μεγαλύτερα παιδιά εκφοβίζουν και τρομοκρατούν το ήδη φοβισμένο κορίτσι, στις 13 Αυγούστου.

Οι δύο παραδέχθηκαν πως δεν παρενέβησαν για να σταματήσουν το bullying , θεωρώντας τη κάποια μορφή πειθαρχίας.

«Στο βίντεο οι μεγαλύτεροι μαθητές αρπάζουν, σπρώχνουν, σέρνουν, κουνάνε και εκφοβίζουν το κορίτσι» τονίζει η αστυνομία. «Εκείνη δείχνει τρομαγμένη, κρατά τα μάτια της κλειστά και προσπαθεί να προστατευτεί σε εμβρυική στάση».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 5χρονη προσπάθησε να ξεφύγει από τους μεγαλύτερους μαθητές, αλλά την ακινητοποίησαν. Οι Dietrich και Tennant εξακολουθούσαν να κάθονται σε ένα τραπέζι δίπλα και να μην παρεμβαίνουν.

Αργότερα στο βίντεο ο Tennant φαίνεται να πιάνει την 5χρονη από τον δεξιό της αστράγαλο και να τη μεταφέρει έτσι, αναποδογυρισμένη, σε ένα άλλο σημείο της αίθουσας.

This case remains an ongoing investigation. While we are protecting the identity of the 5yo victim we want to share with you the severity of what little girl endured in a learning center. Actions by educators who are now facing criminal charges. https://t.co/GMf7cHAKbh pic.twitter.com/UgsbAwgY0t

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) September 11, 2019