Στα χέρια της αστυνομίας o 34χρονος που αναζητείτο για τη δολοφονία της Ιόλης

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ο 34χρονος Μπράντλεϊ Έντουαρτς ο οποίος αναζητείτο για την άγρια δολοφονία της Ιόλης Χατζηλύρα, της 26χρονης Κύπριας που διέμενε στην Αυστραλία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «έχει» τον 34χρονο και τον ανακρίνει για την άγρια δολοφονία της Ιόλης, χωρίς, ωστόσο, μέχρι στιγμής, να υπάρξει κάποια παραπάνω ενημέρωση για το αν είναι αυτός ο δράστης ή όχι.

A 34-year-old man is assisting police with their enquiries into the death of 26-year-old Ioli Hadjilyra. We will not be providing anything further at this time. pic.twitter.com/U5dJxLJNsb

Υπενθυμίζεται ότι η Ιόλη Χατζηλύρα εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες νεκρή, σχεδόν γυμνή, γεμάτη μώλωπες και αίματα σε πάρκο της πόλης Μπρίσμπεϊν στην Αυστραλία.

Από την πρώτη στιγμή, η αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτο θάνατο μιας και όλα έδειχναν άγρια δολοφονία.

Μετά από έρευνες η αστυνομία κατέληξε ότι ο 34χρονος έχει σχέση με τη δολοφονία της νεαρής και για αυτό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον ύποπτο να κρατάει την τσάντα της αδικοχαμένης νεαρής και να περπατάει νευρικά.

Λίγες ώρες μετά η Ιόλη εντοπίστηκε ημίγυμνη μέσα σε μία λίμνη αίματος, πεταμένη γεμάτη μώλωπες σε θάμνο του πολυσύχναστου πάρκου του Μπρϊσμπειν.

Update 3: Appeal for assistance / release of CCTV - Death investigation, Kalinga. Do you know the whereabouts of Bradley Edwards, 34? Police believe he can assist with their investigations. If sighted DO NOT APPROACH & call Triple Zero (000) immediately. https://t.co/Y6zdzm3PIk pic.twitter.com/02gIuO3SbE

— Queensland Police (@QldPolice) 8 Σεπτεμβρίου 2019