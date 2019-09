Επιχειρηματικοί κολοσσοί που ξεκίνησαν με… άλλο όνομα

Έχετε ακούσει ποτέ τη μηχανή αναζήτησης BackRub; Πιθανότατα όχι, αν και τη χρησιμοποιείτε καθημερινά.

Η ιστοσελίδα που έστησαν βλέπετε το 1996 κάποιοι Sergey Brin και Larry Page έτσι λεγόταν, πριν βαφτιστεί εκ νέου την επόμενη χρονιά.

Οι εταιρίες αλλάζουν εμπορικά σήματα και ονόματα όλη την ώρα, είναι απλώς πως κάποιες τις έχουμε συνηθίσει έτσι και δεν μπορείς να τις δεχτείς αλλιώς. Στην περίπτωση της Google, η μηχανή αναζήτησης ήταν ένα δευτερεύον project για τους δύο διδακτορικούς φοιτητές, μέχρι να αυξηθεί τουλάχιστον τόσο η κίνησή της που να τους αναγκάσει να βρουν ένα καλύτερο όνομα.

Ας δούμε μια σειρά από εταιρικούς γίγαντες που δύσκολα φαντάζεσαι να ονομάζονται αλλιώς…

Pepsi-Cola, όπως λέμε… Brad's Drink

Ο Caleb Bradham έριξε το 1893 στην αγορά το αναψυκτικό που ξέρουμε σήμερα ως Pepsi, κάπου 7 χρόνια μετά την Coca-Cola. Ο Bradham έτρεχε κι αυτός ένα φαρμακείο και πουλούσε επίσης δικά του αναψυκτικά, φέροντας φυσικά το όνομά του. Αυτό έκανε και για το νέο του αφέψημα, το οποίο μετονόμασε ωστόσο σε Pepsi-Cola πέντε χρόνια αργότερα.

Ο λόγος; Ήθελε το αναψυκτικό να ακούγεται σαν «δυσπεψία» (dyspepsia), φέρνοντας στον νου τη βαρυστομαχιά και τον καλύτερο τρόπο να τη θεραπεύσεις, το νόστιμο γιατροσόφι του. Το Cola του ονόματος δεν θα έφευγε παρά στη δεκαετία του 1960…

Google, η παλιά BackRub

Πριν γίνει το μονοπώλιο των διαδικτυακών αναζητήσεων, δεν ήταν παρά ένα πείραμα δυο φοιτητών. Ένας αλγόριθμος που έψαχνε σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες για να δει πόσο ψηλά θα τις κατατάξει στις εκάστοτε αναζητήσεις. Το «Google» ήταν μάλιστα ιδέα ενός άλλου συμφοιτητή τους στο Στάνφορντ (David Koller), παραλλάσσοντας το «googol», το 10 υψωμένο στη δύναμη του 100 δηλαδή.

Πώς έγινε από «Googol» σε «Google», μόνο ο δαίμων του τυπογραφείου το ξέρει! Ο Koller πήγε να ψάξει αν το όνομα ήταν διαθέσιμο, μόνο που πληκτρολόγησε λάθος το Googol. Ένα λάθος που άρεσε στα δυο παιδιά και το καταχώρισαν πράγματι στις 15 Σεπτεμβρίου 1997…

Yahoo, όπως λέμε Jerry and David's Guide to the World Wide Web

Όπως ακριβώς οι Brin και Page της Google, έτσι και οι Jerry Yang και David Filo ήταν επίσης φοιτητές στο Στάνφορντ που έφτιαχναν μια πειραματική ιστοσελίδα εκεί στις πρώτες μέρες του ίντερνετ. Και το 1994 κατέληξαν στην ιδέα που θα γινόταν το Yahoo, μόνο που το αρχικό όνομα της ιστοσελίδας ήταν αυτό το αντιεμπορικό «Jerry and David's Guide to the World Wide Web».

Δεν ήταν παρά ένας πρόχειρος κατάλογος από ιστοσελίδες που θα μεταμορφωνόταν προοδευτικά σε μηχανή αναζήτησης. Έναν χρόνο μετά, το project μετονομάστηκε σε Yahoo, ένα ακρωνύμιο (Yet Another Hierarchically Organized Oracle). Ως τις αρχές του 2000, το Yahoo ήταν στην κορυφή του παγκόσμιου ίντερνετ, μέχρι να το εκθρονίσει η Google σε κερδοφορία και δημοτικότητα…

eBay είπανε το AuctionWeb

Ήταν το 1995 όταν ο Γάλλος ιρανο-αμερικανικής καταγωγής Pierre Omidyar έφτιαξε μια προσωπική ιστοσελίδα, η οποία θα μεγάλωνε και θα γινόταν το AuctionWeb, ένα μέρος όπου ο κόσμος έδινε τις προσφορές του για όλων των λογιών τα πράγματα. Κάποια στιγμή το AuctionWeb έγινε μέρος μόνο του μεγαλύτερου site που είπε eBay, που είχε τώρα και ένα ταξιδιωτικό κομμάτι.

Όσο το AuctionWeb έγινε ανάρπαστο, άλλαξε τελικά στο όνομα που είχαν αποφασίσει τα Μέσα να το αποκαλούν, σε πείσμα του ιδρυτή του: eBay το έλεγαν οι άλλες ιστοσελίδες, eBay το είπε τελικά ο Omidyar και επισήμως τον Σεπτέμβριο του 1997…

Όταν η Blue Ribbon Sports έγινε… Nike

Όταν ιδρύθηκε η Blue Ribbon Sports το 1964, δεν ήταν παρά ο αμερικανός αντιπρόσωπος για άλλη μια εταιρία που θα άλλαζε τελικά το όνομά της: Onitsuka Tiger τη λέγανε τότε, σήμερα ίσως την ξέρετε ως… Asics! Μέχρι το 1971, ο ιδρυτής Phil Knight ήθελε να φτιάξει τα δικά του παπούτσια, κι έτσι κατάλαβε πως η φίρμα του χρειαζόταν ένα πιο πιασάρικο όνομα.

Και σκεφτόταν κάτι «Dimension Six», «Peregrine» και «Bengal», μέχρι που κάποιος πέταξε το «Nike», από τη φτερωτή θεά των αρχαίων Ελλήνων, τη Νίκη. Στον Knight δεν άρεσε καθόλου το όνομα, πίστεψε όμως ότι θα πιάσει στον κόσμο. Και δεν λάθεψε…

Ποια Amazon; Μόνο Relentless

Στο «Relentless» είχε καταλήξει ο Τζεφ Μπέζος για το ηλεκτρονικό του βιβλιοπωλείο. Και ευτυχώς που άκουσε τους φίλους του που έλεγαν πως το όνομα ακουγόταν πολύ μοχθηρό! Και μετά έψαξε να βρει κάτι που να παραπέμπει σε μεγάλο, καθώς έτσι φανταζόταν το online βιβλιοπωλείο του.

Και τι μεγαλύτερο από τον Αμαζόνιο δηλαδή, το μεγαλύτερο ποτάμι της Γης; Πρόλαβε να αγοράσει όμως το relentless.com, το οποίο αν πληκτρολογήσετε θα μεταφερθείτε αυτομάτως στην κεντρική σελίδα της Amazon…

Computing-Tabulating-Recording Company ή αλλιώς… IBM

Η IBM (International Business Machines) έχει περάσει από 40 κύματα για να καταλήξει στο όνομα που τη γνωρίζουν όλοι, υιοθετώντας μάλιστα αρκετές ονομασίες μέσα στα χρόνια, γνωρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Στη δεκαετία του 1880, 4 εταιρίες συγχωνεύτηκαν για να φτιαχτεί η Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), φτιάχνοντας πρακτικά τα πάντα, από ρολόγια μέχρι και υπολογιστικές συσκευές. Το όνομα ΙΒΜ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1924, έπρεπε να περιμένουμε όμως ως το 1933 για να φέρουν το λογότυπό της όλα τα προϊόντα που έβγαιναν από τα εργοστάσιά της…