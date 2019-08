Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Λεκίμα στην Κίνα, 21 αγνοούμενοι

Τους 49 έφτασαν οι νεκροί από το φονικό πέρασμα του τυφώνα Λεκίμα από την Κίνα, ενώ ακόμα 21 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο απολογισμός αυξήθηκε καθώς ο τυφώνας, ο ισχυρότερος της περιόδου, συνεχίζει να κινείται προς βορρά, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή έκανε λόγο για 32 νεκρούς και 16 αγνοούμενους, μετά την κατάρρευση φυσικού φράγματος στην επαρχία Τζετζιάνγκ εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

Ο τυφώνας, περνώντας ξανά στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας, έπληξε τη Σαντόνγκ, ανάμεσα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο, αφήνοντας πίσω του πέντε νεκρούς και επτά αγνοούμενους. Η πόλη Γουέιφανγκ, στην ομώνυμη επαρχία, δεν είχε καταγράψει ποτέ τέτοιες βροχοπτώσεις από την έναρξη της τήρησης τέτοιων δεδομένων, το 1952, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ επικαλούμενο το κινεζικό πρακτορείο.

Σε όλη τη χώρα, οι ζημιές εκτιμάται μέχρι στιγμής ότι ανέρχονται σε 26 δισεκατομμύρια γιούαν (3,3 δισ. ευρώ).

Αφού έπληξε την Ταϊβάν, ο Λεκίμα άρχισε να σφυροκοπά την ηπειρωτική Κίνα τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με ανέμους ταχύτητας έως και σχεδόν 190 χιλιομέτρων την ώρα. Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Οι συγκοινωνίες αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα, ειδικά στην ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή της Σαγκάης.

Typhoon Lekima, China's ninth and strongest of the year, killed at least 45 and caused over a million to evacuate since it made landfall. Its heavy rains and winds have destroyed crops and toppled buildings in nine provinces. https://t.co/MjXJvAt2Xc pic.twitter.com/PF54ZasVlk

— ABC News (@ABC) August 12, 2019