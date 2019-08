Ο τυφώνας Λέκιμα έβγαλε τα ψάρια στη στεριά

Σαράντα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Λέκιμα, που έπληξε τις ανατολικές ακτές της χώρας με σφοδρές βροχοπτώσεις και ανέμους που έφταναν τα 187 χιλιόμετρα την ώρα.

Από τος πολύ έντονες βροχές πολλές παράκτιες περιοχές πλημμύρισαν με αποτέλεσμα πλάσματα της θάλασσας να βρεθούν σε... αχαρτογράφητα νερά, αυτά της στεριάς.

Όπως ένα κοπάδι ψάρια, που καταγράφηκαν να κολυμπούν σε δρόμο της πόλης Binzhou.

A school of fish were spotted swimming on a street in Binzhou, China, after #TyphoonLekima brought heavy rains to the region pic.twitter.com/nLHwe87cMb

— China Xinhua News (@XHNews) August 12, 2019