Επιβάτης αεροπλάνου ασθένησε εν πτήσει από το Παρίσι προς τη Βρετανία

Επιβάτης αεροσκάφους ασθένησε σήμερα εν πτήσει από τη Γαλλία προς τη Βρετανία και οι αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας συγκέντρωσαν τα στοιχεία επικοινωνίας και από τους 107 επιβάτες προκειμένου να μπορούν να τους εντοπίσουν, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία Flybe.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση BE3122 της Flybe από το Παρίσι προς το Μάντσεστερ της Αγγλίας, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ως προληπτικό μέτρο κατά την άφιξη στο Μάντσεστερ και αφού επιβάτης της προαναφερόμενης πτήσης ασθένησε, υπήρξε στενή συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας και των 107 επιβατών της πτήσης», ανακοίνωσε η Flybe. «Αυτό θα επιτρέψει να μπορέσουν να εντοπιστούν, εάν –σε μια πολύ σπάνια περίπτωση—χρειαστεί να ενημερωθούν μεμονωμένα από την υπηρεσία κάποια στιγμή στο μέλλον».

Finally off the plane. Surrounded by police. Still no update but we’re being transported somewhere else #manchesterairport pic.twitter.com/TtnryyOyH8

