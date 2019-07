Βίντεο με οδηγό να πηγαίνει ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο

Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που δείχνει έναν οδηγό αυτοκινήτου να κινείται ανάποδα σε κεντρική λεωφόρο, με μεγάλη ταχύτητα δημοσίευσε η βρετανική αστυνομία.

Όπως αποδείχθηκε ο συνταξιούχος είχε καταναλώσει διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από την επιτρεπόμενη.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο, όταν ένας οδηγός πήρε την τροχαία για να αναφέρει ότι ένας οδηγός οδηγούσε επικίνδυνα κάνοντας αναστροφή στον αυτοκινητόδρομο M6 στο Λάνκαστερ.

Το υλικό που κατέγραψαν οδηγοί δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, καθώς μόλις ολοκληρώθηκε η δίκη του 75χρονου, ο οποίος καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση και σε δύο χρόνια απαγόρευση οδήγησης.

Δείτε το βίντεο:

**WATCH** On 23/04/19 David Haughton, 75yrs, of Dryfield Lane, Bolton did a U-turn & drove the wrong way down the M6 in Lancashire. He was arrested and charged with dangerous and drink driving. He has now been sent to prison and disqualified from driving. #Fatal5 #T1TacOps pic.twitter.com/0MlEnTcgsl

— Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) July 20, 2019