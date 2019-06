Καμπότζη: Τους 17 έχουν φτάσει οι νεκροί από την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή επταώροφου κτιρίου

Ο απολογισμός από την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή επταώροφου κτιρίου στη Σιχανουκβίλ της Καμπότζης ανήλθε σε 17 νεκρούς και 24 τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν τυχόν επιζώντες στα ερείπια, καθώς δεκάδες ακόμη άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Περισσότεροι από 1.000 διασώστες --στρατιωτικοί, αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό-- εργάζονται ακατάπαυστα από χθες. Η κατασκευή του κτιρίου είχε σχεδόν ολοκληρωθεί όταν αυτό κατέρρευσε.

Το υπό κατασκευή κτίριο ανήκει σε κινεζική εταιρεία. Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της κατάρρευσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Κινέζος ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

A 7-story building collapsed in Cambodia leaving at least 7 dead, 23 injured, and dozens still missing — here’s what we know pic.twitter.com/MhBDamPuGk

— NowThis (@nowthisnews) June 22, 2019