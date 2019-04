Βενεζουέλα: Όχημα έπεσε πάνω σε διαδηλωτές, έκρυθμη η κατάσταση στο Καράκας

Έκρυθμη είναι τις τελευταίες ώρες η κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπου ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό κήρυξε την έναρξη της «τελικής φάσης» του σχεδίου του για να τερματίσει την «υφαρπαγή της εξουσίας» από τον Νικολάς Μαδούρο, με την κατάσταση να προκαλεί ανησυχία διεθνώς.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάλεσε τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να τον υποστηρίξουν και, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον του ιδίου και περίπου 70 οπλισμένων ανδρών με στρατιωτική περιβολή κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τοπικά δίκτυα καταγράφουν εκτεταμένες συγκρούσεις στους δρόμους του Καράκας. Σύμφωνα με το Reuters, πριν από λίγο όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας έπεσε πάνω σε διαδηλωτές που πετούσαν πέτρες και το χτυπούσαν με ρόπαλα.

Δείτε ζωντανά εικόνα:

Η κυβέρνηση Μαδούρο πάντως απέρριψε αμέσως κάθε υπόνοια για στρατιωτική εξέγερση. «Απορρίπτουμε αυτό το κίνημα πραξικοπήματος, το οποίο έχει σκοπό να γεμίσει τη χώρα με βία» είπε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο. Είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν «να υπερασπίζονται σθεναρά το εθνικό Σύνταγμα και τις νόμιμες αρχές» και πως όλες οι στρατιωτικές μονάδες στη χώρα στις αναφορές τους κάνουν λόγο για «κανονικότητα» στους στρατώνες και στις στρατιωτικές βάσεις.

Ο υπουργός Πληροφοριών Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε στο Twitter πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν ένα πραξικόπημα.

Αργότερα, ο ίδιος ο Νικολάς Μαδούρο σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι μίλησε με τους διοικητές του στρατού και του εξέφρασαν την απόλυτη αφοσίωσή τους στον λαό, το Σύνταγμα και την πατρίδα και κάλεσε σε «μέγιστη κινητοποίηση» τον λαό «για να διασφαλίσουμε τη νίκη της ειρήνης».

Την υποστήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας στην «αναζήτησή του της ελευθερίας» εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνοντας την αμέριστη υποστήριξή τους στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό.

«Σήμερα, ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης Ελευθερία», έγραψε σε ένα τουίτ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο. «Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τον λαό της Βενεζουέλας στην αναζήτησή του στης ελευθερίας και της δημοκρατίας» πρόσθεσε.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE



Αλλά και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον εμφανίστηκε σήμερα να υποστηρίζει την έκκληση του Χουάν Γκουαϊδό για υποστήριξη αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κάλεσε τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να στηρίξουν την προσπάθειά του να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 Απριλίου 2019