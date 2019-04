Βενεζουέλα: Στήριξη σε Γκουαϊδό από ΗΠΑ, Κολομβία και Βραζιλία

Την υποστήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας στην «αναζήτησή του της ελευθερίας» εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνοντας την αμέριστη υποστήριξή τους στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε από μια αεροπορική βάση στο Καράκας ότι διαθέτει την υποστήριξη στρατιωτών.

«Σήμερα, ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης Ελευθερία», έγραψε σε ένα τουίτ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο. «Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τον λαό της Βενεζουέλας στην αναζήτησή του στης ελευθερίας και της δημοκρατίας» πρόσθεσε.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE



Αλλά και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον εμφανίστηκε σήμερα να υποστηρίζει την έκκληση του Χουάν Γκουαϊδό για υποστήριξη αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κάλεσε τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να στηρίξουν την προσπάθειά του να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 Απριλίου 2019