Μακελειό στη Σρι Λάνκα: Νέο βίντεο με τους βομβιστές λίγο πριν τις επιθέσεις

Ένα βίντεο που καταγράφει τους δύο βομβιστές αυτοκτονίας λίγο πριν να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπους, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στο οπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, φαίνονται οι δύο καμικάζι τζιχαντιστές να μπαίνουν στον ανελκυστήρα για το εστιατόριο του ξενοδοχείου Shangri-La στη Σρι Λάνκα, πριν να ανατιναχθούν.

Οι άνδρες φαίνονται να συζητούν με χαλαρή διάθεση, φορώντας σακίδια στην πλάτη, λίγη ώρα πριν να σκορπίσουν τον θάνατο.

Σε ένα δεύτερο βίντεο που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, καταγράφονται οι κινήσεις ενός από τους βομβιστές αυτοκτονίας από τις κάμερες ασφαλείας στην εκκλησία St Sebastian στο Negombo, λίγο πριν η έκρηξη συνταράξει το κτίριο.

Σε αυτό φαίνεται ένας νεαρός άνδρας με μούσι και σακίδιο πλάτης, να κινείται αρχικά έξω από την εκκλησία και στη συνέχεια να μπαίνει μέσα. Ο χώρος είναι κατάμεστος από πιστούς, καθώς η Κυριακή ήταν το Πάσχα των Καθολικών.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Sri Lanka moments before an explosion.

More on this footage here: https://t.co/1bAcNa0LbH pic.twitter.com/aZgzgooqxI

— Sky News (@SkyNews) April 23, 2019