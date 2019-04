Έκλεψαν κοσμήματα αξίας 200.000 δολαρίων σε 30 δευτερόλεπτα

Με ένα σφυρί, δύο άντρες κατάφεραν να σπάσουν τη βιτρίνα σε ένα κοσμηματοπωλείο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ και να εξαφανιστούν με κοσμήματα αξίας 200.000 δολαρίων, κυρίως δαχτυλίδια.

Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα οι δύο άντρες κατάφεραν να αρπάξουν τα πολύτιμα δαχτυλίδια. Πολλά έπεσαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το μαγαζί.

Η αστυνομία ζητά πληροφορίες για τους δύο δράστες που διακρίνονται στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

SMASH AND GRAB: $200,000 worth of jewelry stolen in 30 seconds by pair of Georgia mall thieves, authorities say. https://t.co/wPTMPxMK0U pic.twitter.com/BSD2d3C6yq

— ABC News (@ABC) April 22, 2019