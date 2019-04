Αιματηρές εκρήξεις σε δύο εκκλησίες στη Σρι Λάνκα

Πολλαπλές εκρήξεις βομβών σημειώθηκαν σήμερα Κυριακή του Πάσχα για τους Καθολικούς σε δύο εκκλησίες στο Κολόμπο, δύο ξενοδοχεία, επίσης στην πρωτεύουσα, καθώς και άλλες περιοχές της Σρι Λάνκα, αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και μέσα ενημέρωσης της χώρας της Ασίας.

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκαν δύο εκρήξεις μέσα σε εκκλησίες στο Κολόμπο, εν μέσω της λειτουργίας της Κυριακής του Πάσχα για τους καθολικούς, δήλωσε πριν από λίγο νοσοκομειακός γιατρός, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0

