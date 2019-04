Ο Πάπας Φραγκίσκος σκύβει να φιλήσει τα πόδια αντίπαλων Αφρικανών ηγετών

Κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος άφησε άφωνους τους επίσημους και μη παρευρισκόμενους με μία μεγαλειώδη χειρονομία ταπεινοφροσύνης, όταν γονάτισε για να φιλήσει τα πόδια των εκπροσώπων των αντιπάλων στρατοπέδων στον εμφύλιο πόλεμο του Νότιου Σουδάν.

«Σας ζητώ σαν αδελφός να διατηρήσετε την ειρήνη. Σας ζητώ μέσα από την καρδιά μου, ας προχωρήσουμε μπροστά» είπε ο 82χρονος Ποντίφικας στον πρόεδρο της χώρας Salva Kiir και τον αντίπαλό του, πρώην ηγέτη των ανταρτών Riek Machar την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το RT, το Νότιο Σουδάν κέρδισε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, αλλά είχε εμπλακεί σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο από το 2013, μέχρι να υπογραφεί τον περασμένο Σεπτέμβριο μία συνθήκη ειρήνης. Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου.

Η ειρηνευτική αυτή πνευματική συνάντηση έγινε λίγες ώρες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στο γειτονικό Σουδάν με το οποίο ανατράπηκε από την εξουσία ο ισχυρός για 30 χρόνια πρόεδρος Omar al-Bashir.

Ο Bashir, μαζί με τον πρόεδρο της Ουγκάντα Yoweri Museveni, ήταν εγγυητής της συμφωνίας ειρήνης. Μένει να αποδειχθεί αν η εκδίωξή του θα θέσει τη συνθήκη σε κίνδυνο.

«Θα υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσά σας, αλλά κρατήστε τις εντός των τειχών» είπε ο Πάπας Φραγκίσκος, προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, εξαντλημένοι από τις διαμάχες του παρελθόντος: Θυμηθείτε ότι με τον πόλεμο, όλα θα χαθούν!».

