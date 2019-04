Η στιγμή της σύλληψης του Τζούλιαν Ασάνζ των Wikileaks στο Λονδίνο

Αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του Τζούλιαν Ασάνζ δημοσίευσε το RT. Ο 47χρονος συνελήφθη σήμερα, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στην Πρεσβεία του Ισημερινού.

Ο ιδρυτής των Wikileaks συνελήφθη αφού «προσκλήθηκε στην πρεσβεία από τον πρέσβη, μετά την από την άρση του καθεστώτος ασύλου από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ» όπως ανέφεραν οι βρετανικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ασάνζ κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου οι Αρχές ήθελαν να τον ανακρίνουν στο πλαίσιο μιας έρευνας για σεξουαλική επίθεση. Η έρευνα αυτή τέθηκε αργότερα στο αρχείο, αλλά ο WikiLeaks φοβάται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να του ασκήσουν δίωξη.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο δήλωσε ότι έλαβε από τις βρετανικές Αρχές την διαβεβαίωση ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν θα εκδοθεί προς χώρα όπου μπορεί να αντιμετωπίσει την θανατική ποινή. Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τα δικαστήρια θα αποφασίσουν τι θα ακολουθήσει.

Δείτε το βίντεο τη στιγμή της σύλληψης:

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr

— RT UK (@RTUKnews) 11 Απριλίου 2019