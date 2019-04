Συνελήφθη ο Τζούλιαν Ασάνζ των Wikileaks από τη βρετανική αστυνομία

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την σύλληψη του Τζούλιαν Ασάνζ και την μεταφορά του από την πρεσβεία του Ισημερινού σε τόπο όπου κρατείται στο κεντρικό Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκλήθη στον χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού για να συλλάβει τον Τζούλιαν Ασάνζ, αφού η κυβέρνηση της χώρας αφαίρεσε την ασυλία του.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνελήφθη σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου, από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στην Πρεσβεία του Ισημερινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr

— RT UK (@RTUKnews) 11 Απριλίου 2019